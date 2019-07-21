سلاح الجو التركي قصف أهدافا لـ"بي كا كا" شمالي العراق بالتوازي مع عملية "المخلب"

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "سلاح الجو التركي شنّ غارة على أهداف تابعة لمنظمة "بي كا كا" في منطقة " متينا" شمالي ​العراق​، بالتوازي مع عملية "المخلب". وأوضحت في بيان، أنّ "الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة". يُذكر أنّ في 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر ​الإرهاب​ الّذي يهدّد البلاد. وفي 13 تموز،​ أفادت وزارة الدفاع التركية، بأنّ "كنتيجة لتطورات عمليّة "المخلب-1" المستمرّة بنجاح في هاكورك شمالي ​العراق​، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب-2" في مناطق مختلفة يتمركز فيها "إرهابيّون" أيضًا".

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