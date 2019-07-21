فارس: مقتل 2 من حرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان بإشتباك مع إرهابيين

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية عن "مقتل عنصرين من ​الحرس الثوري الايراني​ فجراً في محافظة سيستان و​بلوشستان​ في اشتباك مع مجموعة ارهابية".

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