لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "كثيرون يكرهون القوّة، وكثيراً ما تكون القوة مصدر الظلم"، معتبرا أن "​عقوبات​ ​أميركا​ ليست قوانين دولية بل تستند فقط للقوّة، وكذلك تفعل ​إسرائيل​. لكن، مقاومة الظلم بالقوّة هو شجاعة وكرامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: عقوبات أميركا ليست قوانين دولية بل تستند فقط للقوّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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