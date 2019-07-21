أوكرانيا في خمس نقاط

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف: شهدت أوكرانيا حيث تجري الأحد انتخابات تشريعية مبكرة، خلال أقل من ثلاثين عاما على استقلالها، ثورتين وضم موسكو لشبه جزيرة القرم العائدة لها واندلاع حرب ضد انفصاليين موالين لروسيا.

في ما يأتي خمس نقاط يتعين معرفتها حول هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة، والواقع على أبواب الاتحاد الاوروبي.

تاريخ مشترك مع روسيا

يرتبط الشعبان الروسي والأوكراني بقرون من التاريخ، من دولة سلافية في القرون الوسطى كانت عاصمتها كييف وسميت "روسيا الكييفية" وامتدت على قسم من أوكرانيا والجزء الأوروبي من روسيا الحالية، إلى الاتحاد السوفياتي مرورا بالامبراطورية الروسية.

وكان الجزء الأكبر من الأراضي الحالية لأوكرانيا ألحق بروسيا القيصرية لكن بعض المناطق الغربية قد شهدت انواعا مختلفة من السيطرة.

وبعد الثورة البولشيفية، أصبحت أوكرانيا جمهورية سوفياتية، لكن منذ استقلال البلاد في 1991، تصاعد التوتر بين موسكو وكييف تدريجيا، وبلغ ذروته في 2014 مع حركة الميدان المؤيدة للاتحاد الأوروبي وهرب الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا.

في هذه الأثناء، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم، وتدعم منذ ذلك الحين متمردين انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد حيث يدور نزاع لم يُسوَ بعد وأسفر عن مصرع أكثر من 13 الف شخص.

ويتحدث معظم الأوكرانيين لغتين: الأوكرانية، المستخدمة في غرب البلاد ووسطها، والروسية، المستخدمة أساسا في الشرق والجنوب.

انهيار اقتصادي

في سياق أزمة 2014، انهار الاقتصاد الأوكراني وتراجع إجمالي الناتج المحلي 7٪ تقريبا. وفي السنة التالية، تراجع حوالى 10٪، فيما تجاوز التضخم 40٪.

وكشف الاقتصاد عن مؤشرات انتعاش في السنوات التالية، لكن البلاد لا تزال واحدة من أفقر الدول في أوروبا، ويبلغ متوسط الراتب الشهري فيها 350 يورو، كما تفيد أرقام أيار/مايو الماضي.

Advertisements

وتعتمد أوكرانيا على الضرائب المتأتية من عبور الغاز الروسي إلى أوروبا، وتشعر كييف بالقلق من التخلي عنها بسبب مشاريع خط أنابيب الغاز الجديدة المحطية بها، مثل "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي2) الذي يصل الى ألمانيا من الشمال.

وخلال "حروب الغاز" في 2006 و2009، أوقفت موسكو ضخ الغاز إلى أوكرانيا في منتصف فصل الشتاء، ما تسبب بانقطاع وصوله إلى أوروبا.

فساد مستشر

يتفشى الفساد في أوكرانيا. في تقريرها للعام 2018، صنفتها منظمة "الشفافية الدولية" في المرتبة 120 من أصل 180. وهذا أفضل من تصنيفها في 2014 (المرتبة 142)، لكنها تبعد اشواطا عن جيرانها في الاتحاد الأوروبي الذين تأمل في الانضمام إليهم في أحد الايام.

وقد وعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الممثل الكوميدي السابق (41 عاما) الحديث العهد في السياسة وانتُخب في نيسان/أبريل، بألا يتساهل أبدا مع الفساد، حتى مع حزبه "خادم الشعب" الذي يستعد لللتقدم بفارق كبير على خصومه في الانتخابات التشريعية الأحد.

تشيرنوبيل

وقع أسوأ حادث نووي في التاريخ في 26 نيسان/إبريل 1986 في أوكرانيا التي كانت آنذاك جمهورية سوفياتية، عندما انفجر مفاعل في محطة تشيرنوبيل للطاقة، وتسبب في تلوث ثلاثة أرباع أوروبا تقريبا، ولاسيما في الاتحاد السوفياتي.

وأجلي حوالى 350 ألف شخص من محيط 30 كيلومترا حول المحطة، التي لا تزال منطقة محظورة. وما زالت حصيلة الخسائر البشرية مثيرة للجدل.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت تشيرنوبيل وجهة مهمة للسياح. وتسبب إطلاق المسلسل الأميركي الشهير "تشيرنوبيل" في ايار/مايو في تدفق مزيد من السياح.

حساء

يعتبر كثيرون ان حساء يعد من الشمندر والملفوف وغالبا ما تمزج فيه القشدة الطازجة، رمز للمطبخ الروسي. إلا أن من المقبول عموما أن هذا الطبق أوكراني الأصل.

ويدور خلاف على أصول أطباق أخرى بين أوكرانيا وروسيا: كطبق الدجاج على طريقة كييف الذي يسود الاعتقاد أن مبتكره طباخ روسي.