أكثر من ألف إطفائي يكافحون حرائق بوسط البرتغال

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لشبونة: يكافح أكثر من ألف رجل إطفاء حرائق أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح في منطقة جبلية في وسط البرتغال حيث سقط اكثر من مئة قتيل العام 2017 في حرائق.

وقال قائد الدفاع المدني في منطقة الوسط لويس بيلو كوستا في لقاء مع صحافيين إن أحد الجرحى مدني إصابته خطيرة. وأضاف أن ثلاثة من رجال الإطفاء الجرحى السبعة أصيبوا في حادث اصطدام بين سيارتين.

وحوالى الساعة الثالثة (02,00 ت غ)كان أكثر من 1100 رجل إطفاء و400 آلية يعملون على مكافحة ألسنة اللهب، كما ورد على موقع الدفاع المدني.

وقال الجيش إنه سيرسل تعزيزات ايضا. وقال في بيان إن رئاسة الاركان سترسل عشرين جنديا وأربع آليات من اجل "فتح طُرق تسهيلا لوصول رجال الاطفاء" الى المكان.

وأرسلت حوالى عشرين طائرة ومروحية السبت لكنها توقفت عن التحليق في هذه المنطقة التي تغطيها الغابات وكان 114 شخصا قتلوا فيها في موجتين من الحرائق المدمرة في حزيران/يونيو ثم تشرين الأول/اكتوبر 2017.

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وما زالت البرتغال تحت صدمة هذه الحرائق، وتبذل فرق الإطفاء جهودا شاقة لتجنب تكرارها.

وكانت حرائق الغابات التي تؤجهها رياح قوية تتقدم بعد ظهر السبت على ثلاث جبهات في مناطق يصعب الوصول إليها في كاستيلو برانكو على بعد مئتي كيلومتر شمال لشبونة.

وقال الكومندان بيلو كوستا إن أحد هذه الحرائق تم تطويقه بنسبة تسعين بالمئة، لكن الثاني في منطقة فيلا دي ري يثير قلقا أكبر.

وتم إخلاء بضعة قرى في إجراء وقائي.

وعبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن "تضامنه مع مئات الأشخاص الذين يكافحون ظاهرة الحرائق" وذلك في رسالة نشرت على موقع الرئاسة.

وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من غرب أوروبا الأحد، ما منح متنفسا لسكان المناطق التي اجتاحتها موجة حر شديدة لنحو أسبوع.