كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا ترحل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر للعربية، الأحد، أن إثيوبيا تقوم بترحيل جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية.

وتنضوي حركة العدل والمساواة تحت الجبهة الثورية، التي أبدت اعتراضات على الاتفاق الذي وقعه المجلس الانتقالي العسكري السوداني مع إعلان قوى الحرية والتغيير.

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وتحدث إبراهيم في وقت سابق عن ضرورة مراجعة الاتفاق، مشيراً إلى قضايا أساسية لم يتم إدراجها، وفقاً لتصريحاته.

وشدد على أن الجبهة الثورية لا تريد نقض الاتفاق، بل تحسين بنوده، حتى يمكن إدارة المرحلة الانتقالية.