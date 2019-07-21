كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحارية تقتل 8 أشخاص في شمال غرب باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولين محليين، بأن انتحارية في شمال غرب باكستان قتلت ثمانية أشخاص على الأقل وأصابت 26 آخرين في هجوم خارج مستشفى مدني محلي، اليوم الأحد.

أعلنت حركة طالبان باكستان، التي تُعرف غالبًا باسم حركة طالبان الباكستانية، الهجوم على ديرا إسماعيل خان في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وهي منفصلة عن حركة التمرد عبر الحدود في أفغانستان.

وقال مسؤولون محليون، إن الهجوم وقع بعد مقتل اثنين من رجال الشرطة عند نقطة تفتيش على جانب الطريق خارج المدينة.

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من جانبه، قال وقار أحمد، ضابط شرطة محلي: "عندما نُقلت جثثهم إلى المستشفى الرئيسي، فجر مهاجم انتحاري، يُعتقد أنه أنثى، يرتدي البرقع، سترة واقية من المتفجرات وتسبب في خسائر فادحة".

وأضاف، أن الانفجار أضر بجناح الطوارئ بالمستشفى وأُجبر بعض الجرحى على نقلهم إلى مدن أخرى.

وأعلن محمد خراساني ، المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليته عن الهجوم الذي قال، إنه تم تنفيذه انتقامًا لمقتل اثنين من قادة طالبان على أيدي شرطة مكافحة الإرهاب قبل حوالي شهر. ومع ذلك نفى أن يكون المهاجم أنثى.

وشهد ديرا إسماعيل خان، عددًا من الهجمات الانتحارية على مدار العقد الماضي، حيث شن الجيش الباكستاني حملة لقمع هجمات المتشددين في المنطقة، وهي مركز مهم في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار.