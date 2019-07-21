كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس ترفض فك ارتباطها مع جماعة الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت حركة "حماس"، السبت، دعوات فصائل فلسطينية لها بفك ارتباطها مع الإخوان المسلمين المصرية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في بيان إن"تصريحات بعض فصائل منظمة التحرير التي طالبت حماس بالتخلي عن أيدلوجيتها الإسلامية، هي ابتذال ومجاملة سياسية رخيصة على حساب المصالح الوطنية".

وأضاف أبو زهري: "إذا كانت هذه الفصائل تمتلك أي مصداقية فعليها أن توقف دعمها للملطخين بعار التعاون الأمني مع الاحتلال" في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

وكرر قياديون في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعوتهم لحركة حماس إلى فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين وتنظميها الدولي، وإلى إعلان نفسها حركة وطنية فلسطينية مستقلة.

وجاءت هذه الدعوات بعد قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان، جماعة إرهابية ومحظورة، وأن كل من ينتمي لها أو يقدم لها الدعم معرض للمساءلة والعقاب.

حركة فتح

وبهذا الصدد قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، لإذاعة "موطني" المحلية في رام الله، إن على حماس "أن تنسلخ عن جماعة الإخوان وأن تتحول إلى حركة تحرر وطني على غرار التنظيمات الفلسطينية وإقرار الولاء والانتماء للشعب الفلسطيني وقضيته".

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وحذر محيسن من التبعات السياسة والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني، إذا ما أصرت حماس بانتمائها للجماعة الإرهابية المحظورة، داعياً إياها إلى تغليب المصلحة الفلسطينية العليا على المصلحة الحزبية الضيقة.

كما أكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، أن ارتباط حماس بجماعة الإخوان المسلمين وبتنظيمها الدولي يلحق ضرراً بمصالح الشعب الفلسطيني.

وقال عساف : "رفض حماس الانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمين وإصرارها على الانتماء لهذه الجماعة وتنظيمها الدولي، يؤكد بأن حماس تضرب بعرض الحائط مصالح أبناء شعبنا، وبأنها لا تكترث لمعاناتهم الناتجة عن تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية".

الموقف الحمساوي

وأضاف عساف في تصريحات صحافية أن "هذا الموقف الحمساوي يؤكد مرة أخرى أن أولويات حماس طالما كانت ولا تزال هي تحقيق أهداف ومصالح جماعة الإخوان وليس مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".

وأوضح المتحدث في تصريحات نشرتها اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "حماس أثبتت من خلال إصرارها هذا، على أنها لم تضع وحسب مصلحة الإخوان أولوية لها، بل هي استخدمت بانتهازية رخيصة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ستة أعوام لمصلحة الإخوان وتنظيمهم الدولي وخاصة جماعة الإخوان في مصر".