كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات الحوثي تنقلب على بعضها.. وتقتل أحد قيادييها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 9 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي مجاهد قشيرة الغولي، ومدير الأمن السياسي في محافظة عمران كما جرح 11 شخصاً آخرين في اشتباكات درات بين "عناصر أمنية" تابعة للانقلابيين والغولي، إثر خلاف على فساد وتقاسم منهوبات اتهم الغولي بأخذها وتم سلبها منه.

وأفادت مصادر محلية أن الغولي نصب كميناً لمدير أمن محافظة عمران لاستعادة ما أخذه منه من منهوبات وقتل اثنين من مرافقي مدير الأمن، فتم استدعاء عشرات العناصر الحوثية من مديرية سفيان إلى عمران ومحاصرة الغولي في منزله، ودارت اشتباكات لساعات عدة انتهت بمقتل الغولي ومدير الأمن السياسي في عمرات و6 عناصر من "أمن" الميليشيات.

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ووفق شهود عيان، سحل الحوثيون جثمان الغولي بعد مقتله في شوارع عمران.

كذلك أوضحت مصادر قبلية أن الغولي كان أحد العناصر القبلية التي انضمت إلى ميليشيات الحوثي في وقت مبكر وشاركت في اقتحام مدينة عمران عام 2014 وفي قتل العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع.