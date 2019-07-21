كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يطالبون بإجراء تحقيق مستقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج مسيرة من حديقة عامة للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في تكتيكات الشرطة.

سار المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء في مسيرة حاشدة تحت راية كبيرة كتب عليها "تحقيق مستقل لحكم القانون".

بدأت مظاهرات حاشدة مؤيدة للديمقراطية الشهر الماضي لمعارضة مشروع قانون لتسليم المجرمين من شأنه أن يسمح لسكان هونغ كونغ بالمثول أمام المحكمة في الصين، حيث يقول النقاد إن حقوقهم ستتعرض للخطر.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية أن مشروع القانون قد مات، لكن استمرت دعوات بعض المحتجين لاستقالتها وسط مخاوف متزايدة بشأن تلاشي الحقوق المدنية في الأراضي الصينية.

تزايدت المظاهرات منذ ذلك الحين في دعوات لإصلاحات ديمقراطية وتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة.

