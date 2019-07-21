كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يصل الولايات المتحدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إلى واشنطن بعد ظهر يوم السبت، - بتوقيت واشنطن - في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي "خان" بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم الاثنين، حيث ستضغط عليه القيادة الأمريكية لاتخاذ إجراءات "حاسمة لا رجعة فيها" ضد الجماعات الإرهابية والمتشددة العاملة من الأراضي الباكستانية وتسهيل محادثات السلام مع طالبان.

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وحسبما أوردت صحيفة "خليج تايمز"، وصل لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي إلى واشنطن على متن رحلة تجارية، وسيقيم في المقر الرسمي للسفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، أسد مجيد خان.

واصطف مئات من أفراد المجتمع على طول شارع ماساتشوستس بالقرب من سفارة باكستان، حيث يقيم رئيس الوزراء أثناء الزيارة.