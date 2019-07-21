كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 28 مسلحا في غارة جوية شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط 28 على الأقل من مسلحي جماعة طالبان، اليوم الأحد، إثر غارة جوية بمقاطعة فرياب شمالي أفغانستان، وفقا لما أعلنه مصدر عسكري.

وصرح حنيف رضائي، المتحدث باسم الفرقة 209 شاهين، لوكالة "شينخوا" بأنه "بناء على معلومات استخبارية، قامت طائرة تابعة للقوة الجوية الأفغانية باستهداف مخبأ لمسلحي طالبان في بلتشيراغ بمقاطعة فرياب، مساء السبت، وقتلت 28 من المسلحين".

وكان المسلحون المستهدفون يجتمعون لتخطيط هجمات ضد قوات الأمن الحكومية، ويأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في هذه المنطقة الشمالية الهادئة نسبيا في السابق، خلال السنوات القليلة الماضية، مع اندفاع القوات الأمنية الحكومية ضد الميليشيات المسلحة في مناطق الجنوب والشرق.

وذكرت الوكالة أنه حتى الآن، لم تعلق جماعة طالبان على هذا الإعلان.

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في سياق آخر، رجح الرئيس الأفغاني أشرف غني بدء المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في غضون أسابيع.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية الإخبارية عن غني قوله في كلمة بالقصر الرئاسي "هدفنا تحقيق السلام، لا يوجد أحد يملك الإرادة التي نمتلكها من أجل تحقيق السلام، لكن العنف ليس الطريقة للقبول بالآخر".

وانتقد غني التصعيد الذي تشنه حركة طالبان، قائلا "المحادثات سوف تبدأ في غضون عدة أيام أو عدة أسابيع، فلماذا إذاً تعتدون على الأبرياء".

وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية والحكومة الأفغانية وحركة طالبان رجحوا التوصل لاتفاق سلام في البلاد بحلول شهر سبتمبر المقبل.