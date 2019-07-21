كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع: بريطانيا تدرس طرقا للرد على احتجاز إيران للناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الدفاع البريطاني، توبياس إلوود، إن بريطانيا تدرس طرقًا للرد على مصادرة إيران للناقلة.

وقال "إلوود": "مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي التأكد من حصولنا على حل للقضية المتعلقة بالسفينة الحالية، والتأكد من سلامة السفن الأخرى التي ترفع علم بريطانيا في العمل في هذه المياه ومن ثم النظر إلى الصورة الأوسع".

وأضاف: "سننظر في سلسلة من الخيارات ... سنتحدث مع زملائنا وحلفائنا الدوليين لمعرفة ما الذي يمكن فعله بالفعل".

في يوم الجمعة، احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط التي تحمل علم المملكة المتحدة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز بسبب ما وصفته بانتهاك اللوائح البحرية الدولية. ووفقًا لسلطات الجمهورية الإسلامية، يضم طاقم الناقلة 18 هنديًا وثلاثة روس بالإضافة إلى العديد من مواطني لاتفيا والفلبين.