كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يهنئ "الأسد" في الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعهد بهزيمة الإرهاب في سوريا من خلال الجهود المشتركة.

وقال "بوتين"، فى برقية تحية: "عزيزي السيد الرئيس، تفضلوا بقبول خالص تهنئتى بمناسبة الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

Advertisements

ووفقا لـ"بوتين"، تم اكتساب خبرة كبيرة في التعاون الثنائي على مدى العقود الماضية، واليوم، روسيا وسوريا حليفتان في مقاومة الإرهاب الدولي والتطرف.

وأضاف: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنلحق هزيمة أخيرة بقوات الإرهاب على الأرض السورية. وأود أن أؤكد أن روسيا ستواصل مساعدة الحكومة وشعب سوريا في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وكذلك في ضمان الأمن القومي وفي الانتعاش بعد الصراع".

كما تمنى الرئيس الروسي صحة ونجاح الأسد، وعودة سريعة لحياة سلمية ومزدهرة لجميع أبناء وطنه.