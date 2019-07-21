كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إيراني: جميع أفراد طاقم الناقلة البريطانية بخير وبصحة جيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التلفزيون الإيراني عن الحالة الصحية لطاقم الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" البالغ عددهم 23 شخصا.

وأكد مراد عفيفي بور مدير مصلحة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية اليوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم الناقلة البريطاينة بخير وصحة جيدة.

جدير بالذكر أن "الحرس الثوري" الإيراني أعلن يوم الجمعة عن احتجازه ناقلة Stena Impero البريطانية بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة واصطدامها بقارب صيد في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.

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ونددت بريطانيا باحتجاز إيران ناقلتها في الخليج واصفة ذلك بـ"العمل العدائي"، كما رفضت لندن التفسير الذي قدمته طهران بأنها احتجزت السفينة على خلفية تورطها بالاصطدام بقارب صيد.

وينظر الغرب إلى احتجاز إيران للناقلة البريطانية في أهم ممر مائي لتجارة النفط العالمية على أنه تصعيد كبير.

وسبق لسلطات جبل طارق وبريطانيا واحتجزت أوائل شهر يوليو الناقلة النفطية الإيرانية Grace1 التي قيل إنها متوجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، ورفضت طهران ذلك مطالبة بالإفراج عن السفينة فورا.