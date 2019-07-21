كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يقتلون عنصرين من الحرس الثوري في جنوب شرق إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انه قتل مسلحين اثنين من أعضاء الحرس الثوري وأصابوا اثنين آخرين بالقرب من الحدود مع باكستان.

وألقى تلفزيون الدولة باللوم في الهجوم الذي وقع يوم السبت على "إرهابيين" دون ذكر تفاصيل. كانت ولايتي سيستان وبلوشستان الجنوبية الشرقية مسرحًا للاشتباكات الماضية التي شملت مسلحين سنة ومهربي مخدرات.

في فبراير، نفذت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة هجومًا انتحاريًا بسيارة مفخخة ضد حافلة تقل أفرادًا من الحرس الثوري، مما أدى إلى مقتل 27 منهم على الأقل.

