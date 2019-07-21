كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بصفوف مليشا الحوثي بغارات في صعدة والضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرين في ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن واستهدفت تجمعات للمليشيات المسلحة المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

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وقال مصدر عسكري في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إن "الغارات طالت تجمعات وآليات للميليشيا في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمالي منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة، مضيفاً أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لها".

وفي محافظة صعدة، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة وأسفرت عن مصرع 12 عنصراً من مسلحي الحوثي جرح آخرين.