بنكيران: أي قرار اتُخذ ضد برلمانيي الـPJD اللذين رفضا الـ”فرنسة” أعتبره يشملني

اغتنم عبد الاله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، خروجه الإعلامي الجديد، عبر فيديو نشره بصفحته الشخصية بالفايسبوك، خصصه للجدل حول فرنسة التعليم وموقف حزبه، ليوجه التحية إلى برلمانيي الحزب اللذين صوتا بالرفض على القانون الإطار للتربية والتكوين.

وقال ابن كيران “لابد أن أحيي الأخويين المقرئ أبو زيد والأخ (محمد العثماني من وجدة)، اللذين صوتا برفض مشروع القانون الإطار”.

وأضاف ابن كيران: “ليسمح لي الإخوان، ليس من حقكم حسم الموضوع بالتوصويت في الأمانة العامة للحزب، أما وإن فعلتم ذلك فلن يلام المقرئ أبو زيد، وأقول لكم، لا تكرهوا الإخوان على التصويت”.

وقال أيضا، “أقول لكم من الآن، أعتبر بأن أي قرار اتخذ في حق المقرئ الإدريسي أبو زيد أو أي شخص آخر، فإنه قرار اتخذ ضدي أولا وهو يشملني أيضا”.