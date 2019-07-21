بنكيران: فكرت في الاستقالة ولا يشرفني حزب أمانته تقر “الفرنسة”.. الموضوع يحسمه المؤتمر ولا تكرهوا البرلمانيين على التصويت

كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أنه فكر في الاستقالة من الحزب خلال هذا الأسبوع، عقب موقف الأمانة العامة من التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بالامتناع عن مواد الفرنسة والموافقة على القانون برمته.

وقال ابن كيران في فيديو جديد، بثه على صفحته في الفايسبوك: “فكرت كثيرا في أن أغادر الحزب، لا يشرفني أن أنتمي لحزب أمانته العامة تتخذ هذا القرار مهما كانت الدوافع، لكن وجدت أنني سأظلم الإخوان، لأن الأمانة العامة هي التي اتخذت القرار بطريقة خاطئة وليسمح لي سي سعد أن أقولها”.

وأضاف: “كان التوجه على الأقل هو رفص المادتين، أو التصويت بالامتناع على القانون برمته، لكن بالطريقة التي قررتم، نحن آسفون… لنقل ما هي الضغوط إن كانت، بالسلامة الحزب يريد أن يدخل السياسة دون أن يقع له أي شيء، هذا طبيعي، لكن يجب أن يعرف أين يتنازل وأين يصمد”.

وقال أيضا: “قناعتي إن أقررتم القانون الإطار للتربية والتكوين، هو أنه لا مبرر لوجودكم داخل الحكومة، المشروعية التي وصلتم بها للحكومة انتهت عند الشعب، اقرؤوا ماذا تقول الصحافة، وماذا يقول من يحبكم”.

وخاطب ابن كيران قيادة الحزب: “منكم في الأمانة العامة من رفض، ومنكم من لم يصوت نهائيا، من أراد أن يصوت بطريقة مخالفة له ذلك، لأن الأمر فيه إكراه، إن قدرتم بأن الضغوط تستوجب الذهاب في هذا الاتجاه فإنكم اقتربتم من المبادئ التي تجمعنا، ولا تؤاخذوا على من أراد أن لا يأتي لجلسة التصويت الإثنين المقبل، ولكم أن تحرموه من التزكية إن شأتم في الانتخابات”.