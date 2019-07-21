سخنين: سطو وسرقة مبلغ كبير من المال من شخص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم ملثم صباح اليوم، الأحد، على السطو على رجل بالقرب من بنك "مركنتيل" في مدينة سخنين، وسرقة مبلغ كبير من المال.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحديث يدور عن عملية سطو استهدفت صاحب محطة وقود، وقد كان بحوزته عشرات آلاف الشواقل.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة إلى جانب شروعها بالبحث عن اللص الذي لاذ بالفرار من المكان.