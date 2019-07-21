الأسير سلطان خلف يواصل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل الأسير سلطان أحمد محمود خلف (38 عاما) من بلدة برقين قضاء جنين، شمالي الضفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضا لتحويله للاعتقال الإداري.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في بيان أصدرته اليوم، الأحد، أن "أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن مجدو أكدوا أنه بتاريخ 18.07.2019م أبلغت إدارة سجن مجدو المجاهد سلطان خلف بصدور قرار من الحاكم العسكري الصهيوني لتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة تذكر ليعلن بنفس اليوم عن شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لقرار اعتقاله الإداري التعسفي الظالم".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير سلطان خلف بتاريخ 08.07.2019م، وهو متزوج ومن مواليد 27.02.1981م، واعتقل سابقا في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى أربعة أعوام في الأسر.