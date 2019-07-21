شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 45 من طالبان بغارة جوية أمريكية والان مع التفاصيل
لقي 27 مسلحاً من حركة طالبان حتفهم وأصيب 18 آخرون في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية استهدفت تجمعاً كبيراً من مسلحي طالبان في منطقة "شوراباك" بإقليم قندهار، جنوب أفغانستان، بحسب ما ذكره قائد شرطة الإقليم.
ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد، عن قائد شرطة قندهار، الجنرال، تادين خان أشاكزاي، إن "القوات الأمريكية استهدفت المسلحين بعد وقت قصير من وصولهم إلى مجمعاتهم".
وأضاف تادين خان أن المسلحين وصلوا إلى وادي "غوليستان" بمنطقة شوراباك على متن مركبات، طراز "لاند كروزر" لزيارة مقراتهم.
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