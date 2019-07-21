شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تحث إيران على الإفراج عن الناقلة البريطانية والان مع التفاصيل

حثت سلطنة عُمان، إيران، اليوم الأحد، على السماح بمغادرة الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، والتي تحتجزها منذ الجمعة.

وأفاد تلفزيون عمان، اليوم، أن السلطنة دعت أيضاً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

كما ذكر التلفزيون على تويتر: "السلطنة تدعو إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

واستولت إيران على السفينة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني، وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.