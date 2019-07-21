شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر من عمل إرهابي في سيناء بعد ساعات من تعليق رحلات الطيران لمصر والان مع التفاصيل

حذرت الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر من "هجمات إرهابية محتملة". وجاء ذلك في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني عقب ساعات من إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام كـ"إجراء احترازي". ووفقا لموقع 24، قالت الخارجية البريطانية: "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، وبالرغم من أن الهجمات غالباً ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه ما يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد". وأوضحت الخارجية البريطانية أن الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب.

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