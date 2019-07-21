شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مئة مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وفقا لموقع 24.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لـ24، إن نحو 110 مستوطنين متطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وحاول عدد منهم أداء صلوات وطقوس تلمودية.

جاءت هذه الاقتحامات بعد هجمة كبيرة نفذتها قوات من شرطة وجيش الاحتلال على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأعمال تصوير وإحصاء لم تعرف هويتها بعد.