السويد تبدأ بتطبيق قانون اللجوء المؤقت 'الجديد'

وقالت مصلحة الهجرة السويدية في بيان صحفي، إن سريان مفعول القانون المؤقت للجوء في السويد قد بدا بالبلاد، مبينة أن أحد أهم التغييرات في القانون الجديد، تتعلق بلّم الشمل.

وقال كبير الموظفين القانونيين في المصلحة فريدريك بيجير: لقد عملنا بكثافة لتحضير العمل بالقانون الجديد.



وكان البرلمان السويدي قرر في حزيران/ يونيو الماضي، تمديد القانون المؤقت للجوء لمدة سنتين.

ووفق القانون الجديد يُعطى للأشخاص الذين حصلوا على الحماية البديلة نفس الحق في لم الشمل مثل اللاجئين.

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وينطبق ذلك على كل من حصل على الإقامة تحت بند الحماية البديلة ولكن لم تتح له فرصة لم شمل الأسرة.

وفي السابق كان الحق في لم الشمل لا ينطبق من حيث المبدأ إلا على الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة تحت بند "لاجئ".



ويتوقع أن يأتي الى السويد خلال الفترة من 2019 الى 2021 حوالي 8 آلاف شخص هم أفراد عائلات الأشخاص المقيمين الآن في السويد.

وذكرت مصلحة الهجرة أن جميع المعلومات حول تطبيق هذا القانون متاحة الآن بعدة لغات في موقعها على الإنترنت.