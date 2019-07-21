تحذير خطير.. فيديوهاتك وصورك مباحة على واتسآب وتليغرام

كما أشارت إلى أن تلك الثغرة الخطيرة في "واتسآب" و"تليغرام" تسمح للهاكرز أيضا بالوصول إلى كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم، سواء البيانات الشخصية أو البنكية.
ورغم أن تطبيقي "واتسآب" و"تليغرام" يوفران تقنية التشفير "من النهاية إلى النهاية" في رسائلهما، إلا أن الهاكرز يستغلون نقاط ضعف في أكواد التطبيقين عبر نظام "أندرويد".
وتمكن تلك الثغرة مستخدمي "واتسآب" و"تليغرام" من إمكانية التلاعب في ملفات الوسائط الخاصة بأي مستخدم سواء "صور" أو "مقاطع فيديو" أو "مقاطع صوتية" قبل إرسالها إلى مستخدم آخر، أو بعد استقبالها.
ويشير التقرير إلى أن تلك الثغرة تظهر عندما يشغل المستخدم تقنية "حفظ الوسائط في معرض الصور".
الحل
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الحل حاليا، في ضرورة إلغاء تفعيل حفظ الوسائط عبر "واتسآب" و"تليغرام" في "معرض الصور".
ويمكن إلغاء تلك الميزة عن طريق الدخول إلى "إعدادات" تطبيقي "واتسآب" و"تليغرام"، ثم الدخول إلى إعدادات الخصوصية، وإلغاء تفعيل حفظ الوسائط في معرض الصور.
تحميل الإصدار الجديد من "أندرويد كيو" الذي يتضمن ميزات أمان متقدمة، لا تسمح للهاكرز بالولوج إلى تلك الثغرة عبر "واتسآب" و"تليغرام".
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