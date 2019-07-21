عضو بمجلس الانبار يكشف عن انسحاب قوات التحالف من الرطبة بشكل مفاجئ

كشف عضو مجلس الانبار سليم الكربولي، الاحد، عن انسحاب قوات التحالف من الرطبة بشكل مفاجئ، فيما طالب بسرعة التحرك واسناد وتعزيز القطعات المتواجدة في القضاء.
وقال الكربولي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس اللجنة الامنية بالمجلس المحلي لقضاء الرطبة ابلغنا اليوم، بانسحاب قوات التحالف والفوج التكتيكي الموجودة في الرطبة بشكل مفاجئ"، مبينا ان "هذه الانسحابات تولد اهتزازا بمعنويات القوات الامنية المتواجدة داخل الرطبة من فوج الطوارئ والجيش".
وحذر "من تعرض الرطبة الى هجمات من قبل عناصر داعش المتواجدة في المناطق الوعرة المحيطة بالقضاء"، مشيرا الى "اننا لا نعلم سبب الانسحاب المفاجئ".
ودعا الكربولي "القائد العام للقوات المسلحة والمسؤولين على الملف الامني في العمليات المشتركة الى سرعة التحرك واسناد وتعزيز القطعات المتواجدة في الرطبة لغرض منع حدوث ثغرة امنية في الرطبة من جديد"، مطالبا بـ"الاسراع في اعادة هذه القوات".
يذكر ان القوات الاميركة تتواجد في مواضع وقواعد بمحافظة الانبار، بعلم وموافقة الحكومة العراقية لاغراض التدريب والاستشارة بشأن العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش".
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