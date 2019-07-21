رئيس نيجيريا يندد بمقتل 37 شخصا غربي البلاد

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رويترزالأحد 2019/7/21 12:30 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس النيجيري محمد بخاري
ندد الرئيس النيجيري محمد بخاري، بمقتل 37 شخصا على أيدي عصابات في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد.
وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري، في بيان السبت، إنه جرى نشر قوات في المناطق التي شهدت الأحداث الأخيرة.
وسائل إعلام محلية ذكرت أن الهجمات التي وقعت، مساء الجمعة، هي الأحدث التي تنفذها عصابات مسلحة شمال غربي البلاد، والتي قتلت المئات خلال العام الجاري.
والخميس الماضي، قتل 6 جنود نيجيريين في كمين نصبه عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
وشهد الطريق بين مايدوجوري وداماتورو، البالغ طولها 120 كلم، هجمات متكررة على قواعد الجيش والأسواق في قرى مثل جاكانا نفذها تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا وتنظيم بوكو حرام الإرهابي.
وقتل أكثر من 27 ألف شخص، وأجبر نحو مليونين على الفرار بعد نحو عقد من التمرد في شمال شرق نيجيريا، والذي امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.
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