مظاهرات حاشدة في هونج كونج لدعم السلام والاستقرار

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العين الإخباريةالأحد 2019/7/21 01:15 م بتوقيت أبوظبي
مظاهرات تطالب بالاستقرار في هونج كونج
احتشد مئات الآلاف في مدينة هونج كونج في مسيرة تطالب بعودة السلام والاستقرار إلى المنطقة الإدارية الصينية الخاصة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، بعد توترات سياسية على خلفية مشروع قانون أثار حالة من الجدل.
وفيما لوح المتظاهرون بالعلم الوطني الصيني وعلم منطقة هونج كونج، جابت أكثر من 10 سفن في مياه مرفأ فيكتوريا رافعة لافتات مكتوب عليها "احموا هونج كونج"، لإظهار تضامنها مع المسيرات التي تحدت سقوط الأمطار للتعبير عن معارضتهم القوية للعنف الذي يرافق الاحتجاجات ودعمهم القوي للشرطة.
المتظاهرون دعوا أيضا إلى الحفاظ على حكم القانون وحماية السلام والاستقرار في هونج كونج، كما هتف المشاركون في المسيرة قائلين "نريد حكم القانون! نريد السلام! نريد الاستقرار! نريد الاتحاد!".
وتشهد هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية منذ أسابيع، باعثها مشروع قانون أثار حالة من الجدل ورأى فيه معارضون انتقاصا من المزايا التي تتمتع بها المدينة إداريا.
وعلى الرغم من تعليق مشروع القانون، ظلت الاحتجاجات المدعومة من قوى خارجية مستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.
ومنذ عودة هونج كونج إلى حكم الصين، وهي تدار بنظام "بلد واحد ونظامين" يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة.
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