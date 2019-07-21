تقرير.. تونس تتصدر قائمة المفارقات الطريفة بأمم أفريقيا 2019

أسدل الستار الجمعة على بطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر، وتوج المنتخب الجزائري بطلا للقارة للمرة الثانية في تاريخه بعد 29 عاما من تتويجه الأول على أرضه عام 1990.

وشهدت البطولة مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها، وكذلك تطبيق القوانين الجديدة التي سنها الاتحاد الدولي للعبة بجانب تطبيق تقنية حكم الفيديو للمرة الأولى بداية من دور الثمانية.

في المقابل فإن البطولة الأولى في القارة السمراء شهدت كذلك العديد من الأرقام الطريفة والمفارقات خلال مبارياتها وأدوارها المختلفة سواء في النتائج أو الأحداث.

تونس.. نصيب الأسد

جاء المنتخب التونسي نجمًا للأرقام والمفارقات الطريفة في أمم أفريقيا 2019، حيث سجل أكبر عدد منها مقارنة بباقي المنتخبات.

واشترك نسور قرطاج مع منتخب بنين في كونهما المنتخبين الوحيدين اللذين نجحا في التأهل لدور الثمانية دون تحقيق أي فوز، حيث تعادل المنتخبان في المباريات الثلاث الأولى بالمجموعات ليحصد كل منهما 3 نقاط.

وتأهل التوانسة وصيفا للمجموعة الخامسة، وهو أقل عدد نقاط بين كل أصحاب المركز الثاني حتى إن المنتخب الغيني تجاوزه بنقطة وهو ثالث المجموعة الثانية، بينما تأهل منتخب بنين كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث وذلك عن المجموعة السادسة.

ولم يكتفِ المنتخبان بالتأهل للدور الثاني دون فوز بل كررا الأمر مرة ثانية وتأهلا إلى الدور ربع النهائي دون فوز، حيث تعادل كل منهما في مباراة دور الـ16، وبالتحديد تونس مع غانا بهدف لمثله، في حين تعادلت بنين مع المغرب سلبيًا.. ثم حسما الصعود عبر ضربات الترجيح.

وفاز المنتخب التونسي في مباراة الدور ربع النهائي على الحصان الأسود للبطولة منتخب مدغشقر، بثلاثية نظيفة؛ وهو أول فوز له في البطولة قبل أن يودع المنافسة من الدور قبل النهائي بالخسارة أمام السنغال الوصيف.

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ثم تلقى نسور قرطاج هزيمة جديدة في مباراة تحديد المركز الثالث التي حسمها المنتخب النيجيري بهدف دون رد؛ ليحصل بذلك منتخب تونس على المركز الرابع في البطولة بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة فقط.

وانفرد المنتخب التونسي برقم آخر طريف خاص بالأهداف، حيث أحرز لاعبوه خلال مشوارهم 6 أهداف نصفها في مباراة واحدة فقط هي مباراة ربع النهائي أمام مدغشقر.. على الجانب الآخر سجل لاعبوه نصف هذا العدد من الأهداف في مرماهم.

ففي الدور الأول، أهدى الحارس المعز حسن هدف التقدم لمنتخب مالي حين حاول الإمساك بالكرة المرفوعة من ضربة ركنية لكنها سقطت منه داخل الشباك، وتم تسجيل الهدف رسميًا باسم اللاعب ديادي ساماسيكو.

وفي مباراة ثمن النهائي تعادل رامي البدوي بالخطأ لمنتخب غانا، وفي مباراة نصف النهائي أهدى ديلان برون هدف العبور إلى المباراة النهائية للمنتخب السنغالي.

أسود الأطلس والتيرانجا

من طرائف الدور الأول أيضًا تأهل المنتخب المغربي من المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز بالمباريات الثلاث، رغم تسجيل لاعبيه هدفين فقط.

وفاز أسود الأطلس بالمباريات الثلاث بنتيجة واحدة هي 1-0، حيث أحرز لاعبه يوسف النصيري هدف الفوز أمام منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية، ولاعبه مبارك بوصوفة هدف الفوز على جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة بينما جاء هدف الفوز في المباراة الافتتاحية أمام منتخب ناميبيا عبر إيتامونوا كيموين مدافع المنافس.

أما المنتخب السنغالي فانفرد برقمين طريفين، حيث كان أكثر منتخب احتسبت له ركلات جزاء خلال البطولة بواقع 4 ركلات وهو أيضًا أكثر فريقا أهدرها بواقع 3 ركلات، سدد نجم ليفربول ساديو مانيه وحده 3 ضربات لم يسجل منها إلا واحدة.

وكانت أطرف ركلات الجزاء التي احتسبت لأسود التيرانجا في مواجهة تونس بالدور نصف النهائي، ففي الدقيقة 75 احتسبت ركلة جزاء للمنتخب التونسي أهدرها فرجاني ساسي وبعدها بدقائق احتسبت ركلة أخرى للمنتخب السنغالي ليهدرها هنري سايفت هو الآخر ويستمر التعادل السلبي.

وكاد المنتخب السنغالي كذلك يحصل على ضربة جزاء جديدة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية أمام الجزائر، لكن الحكم الكاميروني أليوم نيانت تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.