سلطنة عمان تحث إيران على الإفراج عن السفينة البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت سلطنة عمان، الأحد، إيران على الإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي تحتجزها منذ الجمعة.

واحتجزت إيران السفينة في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي انتهاكا لكافة قوانين وأعراف الملاحة الدولية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلطنة عمان أعربت عن قلقها تجاه تطورات الأحداث في مضيق هرمز.

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وباتت إيران تهدد حركة الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم، بعد اختطاف مليشيا الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما مضيق هرمز، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.

وعبر هذا المضيق تصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي، والعراق 98%، والإمارات 99%، علاوة على صادرات الكويت والبحرين، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويمر عبر الممر المائي نحو خُمس إنتاج العالم من النفط، أي نحو 17.4 مليون برميل يوميا، في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يوميا عام 2018، وفق شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية.

