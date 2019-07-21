الأوكرانيون ينتخبون برلمانا جديدا

بدأ الأوكرانيون، الأحد، التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب نواب جدد، بعد أن حل الرئيس المنتخب حديثا فولوديمير زيلينسكي البرلمان لتعديل تشكيل البرلمان للحصول على أغلبية.

وأكد زيلينسكي، الخميس، أنه سيعين بعد الانتخابات "حكومة من المهنيين والمختصين" بهدف تحويل الاقتصاد الأوكراني إلى "أكثر الاقتصادات حيوية في أوروبا".

يشار إلى أن زيلينسكي البالغ من العمر 41 عاما يعد نجما تلفزيونيا وليست لديه خلفية سياسية، وفاز في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي، حيث حقق فوزا ساحقا بحصوله على ثلاثة أرباع الأصوات.





وخلال أيام من تنصيبه في مايو/أيار الماضي، أصدر زيلينسكي مرسوما بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

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ويحظى حزبه السياسي "خادم الشعب" وهو نفس اسم برنامجه التلفزيوني بدعم ما يقرب من نصف الأوكرانيين الذين يعتزمون الإدلاء بأصواتهم، أي نحو 47%، وفقا لأحدث استطلاع تجريه هيئة ريتنج المستقلة.





استطلاعات رأي أشارت إلى أن زيلينسكي لا يزال يحتفظ بتأييد كبير وكذلك حزبه "خادم الشعب"، ويريد الحزب "تحدي النظام" لإحداث "تغييرات" و"تطهير البلاد من الفساد".





وأعطت استطلاعات الرأي نسبة تتراوح بين 4 و7% لحزب نجم الروك الأوكراني سفياتوسلاف فاكارتشوك "غولوس" (صوت).