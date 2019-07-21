اخبار العالم

مقتل وإصابة 45 من طالبان بغارة جوية أمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لقي 27 مسلحاً من حركة طالبان حتفهم وأصيب 18 آخرون في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية استهدفت تجمعاً كبيراً من مسلحي طالبان في منطقة "شوراباك" بإقليم قندهار، جنوب أفغانستان، بحسب ما ذكره قائد شرطة الإقليم.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد، عن قائد شرطة قندهار، الجنرال، تادين خان أشاكزاي، إن "القوات الأمريكية استهدفت المسلحين بعد وقت قصير من وصولهم إلى مجمعاتهم".

وأضاف تادين خان أن المسلحين وصلوا إلى وادي "غوليستان" بمنطقة شوراباك على متن مركبات، طراز "لاند كروزر" لزيارة مقراتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 45 من طالبان بغارة جوية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا