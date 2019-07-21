"بريتيش إيروايز" تعلق رحلاتها للقاهرة كإجراء احترازي

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" السبت تعليق رحلاتها خلال الأيام السبعة القادمة إلى العاصمة المصرية القاهرة، كإجراء احترازي.
وذكرت الشركة في رسالة موجهة إلى المسافرين بثتها على موقعها الإلكتروني، أنها اتخذت هذا القرار الجريء بتعليق الرحلات إلى القاهرة "كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم"، وذلك عقب مراجعة "للترتيبات الأمنية".
وأضافت الشركة في رسالتها التي ظهرت أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي: "نأسف لإبلاغكم بأنه تم إلغاء رحلتكم من مطار هيثرو في لندن إلى القاهرة".
وتابعت الشركة قائلة: "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".
واستطردت الشركة قائلة: "السلامة والأمن لعملائنا ولطاقمنا من أولوياتنا دائماً، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبداً ما لم يكن ذلك آمناً".
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