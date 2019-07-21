"الطيران المصرية" تُعلق على قرار توقيف الرحلات الجوية البريطانية إلى القاهرة

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، مساء السبت، بياناً صحافياً بشأن ما نشر حول تعليق رحلات الخطوط البريطانية إلى مصر، وأنها تواصلت مع السفارة البريطانية في القاهرة، والتي أكدت أن القرار لم يصدر من وزارتي النقل أو الخارجية البريطانيتين.

وذكر البيان أنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله السبت ببعض المواقع الإخبارية الأجنبية، حول توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة سبعة أيام، صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية، حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجاري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة".

وأوضح البيان أنه "من جانبها، قامت وزارة الطيران المدني بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر الجديدة، لتسيير رحلة جوية إضافية بدءاً من الأحد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لتيسير نقل الركاب خلال هذه الفترة".