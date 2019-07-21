عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي في غارات لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمحافظتي صعده والضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سقط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، واستهدفت تجمعات للميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح بثه الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، "إن الغارات طالت تجمعات وآليات للميليشيات في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمال منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة"، مضيفا أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وفي محافظة صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة، وأسفرت عن مصرع 12 عنصرا من مسلحي الحوثي جرح آخرين.