شكرا لقرائتكم عُمان تحثّ إيران على الإفراج عن الناقلة البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حثت سلطنة عُمان إيران، الأحد، على السماح بمغادرة الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، والتي تحتجزها منذ الجمعة.

وأفاد تلفزيون عمان، الأحد، أن السلطنة دعت أيضاً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

كما ذكر التلفزيون على تويتر: "السلطنة تدعو إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

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واستولت إيران على السفينة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني، وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

وكانت صحيفة "ديلي تليغراف" قد ذكرت، في وقت سابق، أن وزراء بريطانيين يضعون خططاً تهدف إلى فرض عقوبات على إيران بعد احتجاز "ستينا إمبيرو" في الخليج.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إجراءات دبلوماسية واقتصادية، الأحد، بما في ذلك احتمال تجميد أصول رداً على الواقعة، وفق الصحيفة.

كما قد تدعو بريطانيا، بحسب الصحيفة، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.