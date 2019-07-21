قرم: لا يوجد سياسات اقتصادية ونحن بوضع إنكماشي لم يشهد لبنان مثيلا له

لفت وزير المال السابق جورج قرم، إلى أنّ "سيدر" هو عبارة عن لائحة مشاريع، لكن أين الرؤية التنموية فيها؟ على سبيل المثال كيف ستُصرف في عكار والهرمل والبقاع، وغيرها من المناطق الّتي هي بحاجة لموارد إضافيّة".
وأكّد في حديث تلفزيوني، "أنّنا في وضع إنكماش على المستوى الاقتصادي لم يشهد لبنان مثيلًا له من قبل، والحكومة إذا أرادت أن تحصل على إيرادات، عليها أنّ تنشّط الاقتصاد. الوضع بحاجة لانتعاش اقتصادي". وأوضح أنّ "الحكومة ليس لديها لا سياسة صناعيّة ولا سياسة زراعيّة. لا يوجد سياسات اقتصاديّة بالمعنى العميق للكلمة".
وسأل قرم: "أين هو الانماء المتوازن الّذي يذكره الدستور؟"، مبيّنًا أنّ "هناك إمكانيّات للإصلاح، لكن الطبقة الحاكمة يجب أن تكون على مستوى المسؤوليّة المطلوب".
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