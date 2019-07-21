قرم: لا يوجد سياسات اقتصادية ونحن بوضع إنكماشي لم يشهد لبنان مثيلا له

لفت وزير المال السابق ​جورج قرم​، إلى أنّ "سيدر" هو عبارة عن لائحة مشاريع، لكن أين الرؤية التنموية فيها؟ على سبيل المثال كيف ستُصرف في عكار و​الهرمل​ و​البقاع​، وغيرها من المناطق الّتي هي بحاجة لموارد إضافيّة".

وأكّد في حديث تلفزيوني، "أنّنا في وضع إنكماش على المستوى ​الاقتصاد​ي لم يشهد ​لبنان​ مثيلًا له من قبل، و​الحكومة​ إذا أرادت أن تحصل على إيرادات، عليها أنّ تنشّط الاقتصاد. الوضع بحاجة لانتعاش اقتصادي". وأوضح أنّ "الحكومة ليس لديها لا ​سياسة​ صناعيّة ولا سياسة زراعيّة. لا يوجد سياسات اقتصاديّة بالمعنى العميق للكلمة".

وسأل قرم: "أين هو الانماء المتوازن الّذي يذكره ​الدستور​؟"، مبيّنًا أنّ "هناك إمكانيّات للإصلاح، لكن الطبقة الحاكمة يجب أن تكون على مستوى المسؤوليّة المطلوب".