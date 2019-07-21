نحاس: الموزانة تصحيحية لا إصلاحية وإذا لم نبدأ مسارا مختلفا فلبنان ذاهب إلى مأزق

لفت النائب ​نقولا نحاس​، إلى أنّ "إقرار ​الموازنة​ هو أمر طبيعي وأصبح بإمكان الدولة أن تنفق وفق الأصول، لكن لا يجب إعطاء الموازنة حجمًا غير موجود فيها. الموازنة انطلاقة لشيء إيجابي، وربما نهاية مسار وبداية مسار آخر"، مشدّدًا على "أنّنا إذا لم نبدأ مسارًا جديدًا مختلفًا، ف​لبنان​ ذاهب إلى مأزق".

ورأى في مداخلة تلفزيونية، أنّ "الموازنة تصحيحيّة لا إصلاحيّة، بمعنى أنّه أصبح هناك ضبط للإنفاق الزائد والمتفشّي، وهذا ليس إصلاحًا. لقد تمّ إيقاف الإنفاق الاستثماري، وهذا خطير"، مؤكّدًا أنّ "العجز يجب أن يكون صفرًا على الإنفاق الجاري".

وعن خروج النائب ​نجيب ميقاتي​ من جلسة مناقشة الموازنة، وقوله "طفح الكيل"، أوزضح نحاس أنّ "ميقاتي وجد أنّ التركيز هو على المؤسسات الّتي هي تحت رعاية ​رئاسة الحكومة​، في حين أنّ هناك انفلاشًا في مؤسسات أخرى، وأنّه لا يمكن أن نكون انتقائيين؛ أي أنّ اعتراضه كان على الإنتقائيّة في الإصلاح".