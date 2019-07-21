مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات ينشط في محلة المريجة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "توافرت معلومات ل​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام شخص على متن دراجة آلية بترويج ​المخدرات​ في محلة ​المريجة​. وبتاريخ 19/7/2019، توجهت قوة من المفرزة الى المحلة المذكورة، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية دون لوحات ويدعى: ن. ح. (مواليد عام 1996، سوري) وضبطت بحوزته: 12كيسا شفافا يحتوي كل منها على حوالي 1 غ من مادة ​الكوكايين​، كانت مخبأة في جيبه وحذائه، سكين، مبلغ من ​المال​، ​هاتف خلوي​ كما جرى ضبط الدراجة".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات وتعاطيها، وقد سلم الى القطعة المعنية، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص".