مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات ينشط في محلة المريجة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام شخص على متن دراجة آلية بترويج المخدرات في محلة المريجة. وبتاريخ 19/7/2019، توجهت قوة من المفرزة الى المحلة المذكورة، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية دون لوحات ويدعى: ن. ح. (مواليد عام 1996، سوري) وضبطت بحوزته: 12كيسا شفافا يحتوي كل منها على حوالي 1 غ من مادة الكوكايين، كانت مخبأة في جيبه وحذائه، سكين، مبلغ من المال، هاتف خلوي كما جرى ضبط الدراجة".
ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات وتعاطيها، وقد سلم الى القطعة المعنية، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص".
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