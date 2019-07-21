بدء القداس الإلهي بمناسبة عيد القديس شربل في دير مار مارون- عنايا

بدأ القداس الإلهي الّذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، بمناسبة ​عيد القديس شربل​ في دير مار مارون- ​عنايا​؛ وبحضور رئيس الجمهورية ​ميشال عون​.

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