النشرة:الاضراب الشامل والاقفال التام يسود مخيم عين الحلوة لليوم السادس

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان الاضراب الشامل والاقفال التام يسود مخيم عين الحلوة، لليوم السادس على التوالي، رفضا لقرار وزير العمل كميل ابو سليمان ضد المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان.
وابلغت مصادر فلسطينية انه اضافة الى اقفال المداخل الرئيسية الاربعة بالاطارات المطاطية المشتعلة او العوائق الحديدية، جرى اقفال الطرق الفرعية في خطوة تصعيد جديدة بعد اصرار الوزير ابو سليمان على تطبيق اجازة العمل.
وكانت لجنة منبثقة عن هيئة العمل الفلسطينية المشتركة عقدت اجتماعا مشتركا مع شباب مخيم عين الحلوة، اكد المجتمعون على شرعية التحركات الجماهيرية في المخيمات والتي جاءت على خلفية قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين وعلى إن الاضراب مستمر إلى حين تراجع وزارة العمل عن قرارها المجحف والظالم بحق شعبنا الفلسطيني.
وأكد المجتمعون أن اللقاءات مستمرة وستثمر عنه برنامج ينظم الحراك الشعبي والسياسي في المخيمات.
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