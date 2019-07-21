معامل التنسيق بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
بدأت معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، صباح الأحد، استقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم مجانا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.
وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، اليوم وتستمر حتى الخميس 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.
وتابعت، كما يمكن للطلاب التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.
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