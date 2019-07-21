ضبط 240 كجم دواجن فاسدة داخل مجزر بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأحد، مجزرا لتصنيع وتعبئة الدواجن.

تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدت أن صاحب المجزر، يعمل على تجميع كميات كبيرة من مخلفات المجازر غير الصالحة للاستهلاك الأدمي (أرجل - دبريهات)؛ لاستخدامها في المصنعات الغذائية (مفروم - لانشون)، وإعادة تعبئتها وطرحها في الأسواق.

واستهدفت حملة المجزر بمشاركة مفتشي التموين ولجنة من الطب البيطري ومفتشي الأغذية، تمكنت من ضبط المدير المسؤول وبحوزته 240 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر أحاله اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.