تنفيذ 72 حكما وضبط مسجلين خطر في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجهت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون، ووصل الأمر لتسببهم في غلق شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية.

وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات.

أسفرت الحملة عن رفع 79 حالة تعدي على الطريق، والقبض على متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، ومسجلين اثنين خطرا وضبط 4 قطع سلاح إضافة إلى تنفيذ 70 حكما قضائيا متنوعا.

ووجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.