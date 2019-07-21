عمان تدعو إيران للإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المُحتجزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

دعت سلطنة عمان، الأحد، الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح السفينة البريطانية المُحتجزة، مؤكّدة على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن، مساء الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية تُدعى "ستينا امبيرو" خلال إبحارها في المياه الدولية في مضيق هرمز، فيما حذرت بريطانيا من العواقب الوخيمة حال لم تُفرج طهران عن السفينة وطاقهما في أسرع وقت.

واستدعت بريطانيا، أمس السبت، القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بعد الاحتجاز الذي وصفه وزير الخارجية البريطانية، جيريمي هانت، بأنه "غير مقبول".

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فيما أبلغ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره البريطاني هاتفيًا برفض إيران طلب لندن الإفراج عن الناقلة، مؤكدًا على ضرورة تمرير قضية احتجاز السفينة البريطانية عبر "عملية قانونية" لأنها خالفت قواعد الملاحة البحرية، حسبما على وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.

يأتي ذلك مع تصاعد حدة التوترات بين بريطانيا وإيران في وقت سابق من يوليو الجاري، عقب احتجاز البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، اشتبه في اختراقها عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وبعد أيام من الحادث، رفعت بريطانيا درجة التهديد للملاحة البريطانية في الخليج إلى حرجة. فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن قوارب إيرانية تحاول احتجاز ناقلة نفط تابعة لها في المنطقة، وهو ما نفته إيران.