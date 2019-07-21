إخماد حريق في شقة بسوهاج دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، صباح اليوم الأحد، على حريقٍ شب في شقة بالطابق السادس، بأحد العقارات بدائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطاراً من قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بشقة بشارع سليمان الفارسي دائرة القسم.

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تبين من التحريات نشوب الحريق بشقة بالطابق السادس ملك "هدى. ر"، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وأكدت صاحبة الشقة، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضافت باحتراق بعض المنقولات والأجهزة الكهربائية، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.