انطلاق امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
انطلقت امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأحد حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية.
وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.
وبحسب وزارة التربية والتعليم، يجرى الطلاب الامتحان ورقيا وليس إلكترونيا، بنظام الكتاب المفتوح.
ونبهت الوزارة على الطلاب الذين رسبوا في مادة أو أكثر بامتحان مايو الماضي، بدخول الفرصة الإلزامية الثانية في مواد الرسوب، وإن كانوا ممن تقدموا بتظلمات من نتائجهم بامتحان الفرصة الأولى لم تظهر نتيجتها بعد.
وتستمر الامتحانات اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019، وحتى 4 أغسطس 2019.
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