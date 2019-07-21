مباحث التموين تضبط 72 قضية متنوعة و17 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 72 قضية متنوعة، أبرزها 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و17 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.